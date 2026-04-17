'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. María quiere hablar con su esposo y por eso lo busca en su oficina, pero cuando llega, lo descubre besándose con Penélope y se enfrentan las dos. La mujer le dice que la infidelidad es culpa de ella.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
María va al despacho de Luis Fernando y lo encuentra en una escena incómoda
María visita a su esposo en la oficina para hablar, pero cuando llega, lo descubre besándose con Penélope; por lo que ambas se enfrentan. La mujer le dice que la infidelidad es su culpa.