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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. María quiere hablar con su esposo y por eso lo busca en su oficina, pero cuando llega, lo descubre besándose con Penélope y se enfrentan las dos. La mujer le dice que la infidelidad es culpa de ella.

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María va al despacho de Luis Fernando y lo encuentra en una escena incómoda

María visita a su esposo en la oficina para hablar, pero cuando llega, lo descubre besándose con Penélope; por lo que ambas se enfrentan. La mujer le dice que la infidelidad es su culpa.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 17 de abr, 2026
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