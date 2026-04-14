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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Tras varios días internada, María sale del psiquiátrico y vuelve a su casa. Allí la reciben de la mejor manera, menos Penélope y Carlota. Luis Fernando le dice a María que hay un bebé esperándola.

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María regresa a casa y Luis Fernando le tiene una sorpresa

Tras varios días internada, María sale del psiquiátrico y vuelve a su casa. Allí la reciben de la mejor manera, menos Penélope y Carlota. Luis Fernando le dice a María que hay un bebé esperándola.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 14 de abr, 2026
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