En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. María habla con el doctor y le dice que ya se siente mejor y recuerda que tuvo un hijo. El hombre le pregunta que dónde lo dejó y ella le confiesa que regaló al pequeño en un parque.
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María recupera la memoria y confiesa lo que en realidad hizo con su hijo
María habla con el doctor y le dice que ya se siente mejor y recuerda que tuvo un hijo. El hombre le pregunta que dónde lo dejó y ella le confiesa que regaló al pequeño en un parque.