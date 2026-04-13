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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. María habla con el doctor y le dice que ya se siente mejor y recuerda que tuvo un hijo. El hombre le pregunta que dónde lo dejó y ella le confiesa que regaló al pequeño en un parque.

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María recupera la memoria y confiesa lo que en realidad hizo con su hijo

María habla con el doctor y le dice que ya se siente mejor y recuerda que tuvo un hijo. El hombre le pregunta que dónde lo dejó y ella le confiesa que regaló al pequeño en un parque.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 13 de abr, 2026
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