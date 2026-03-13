39:00 min María la del barrio - Capítulo 5: María se ilusiona con Fernando, pero lo encuentra besando a Soraya 38:26 Capítulo 4 María es invitada al teatro y en el lugar avergüenza a la familia 38:54 Capítulo 3 La familia dice que María llegó a la casa porque es hija de Fernando 49:51 Capítulo 2 Fernando se aprovecha de María y comienza a enamorarse de ella 39:00 Capítulo 5 María se ilusiona con Fernando, pero lo encuentra besando a Soraya

Capítulo 5 María la del barrio : María se ilusiona con Fernando, pero lo encuentra besando a Soraya María se dirige a su clase de etiqueta. Mientras se alista, habla con Lupe y ella le dice que ese curso es mala idea. Cuando llega al cuarto, ve a Fernando besando a Soraya, y toma una dura decisión.