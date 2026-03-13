Capítulo 5 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 5 'María la del Barrio', novela mexicana. María se dirige a su clase de etiqueta. Mientras se alista, habla con Lupe y ella le dice que ese curso es mala idea. Cuando llega al cuarto, ve a Fernando besando a Soraya, y toma una dura decisión.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
39:00 min
María la del barrio - Capítulo 5: María se ilusiona con Fernando, pero lo encuentra besando a Soraya
38:26
Capítulo 4
María es invitada al teatro y en el lugar avergüenza a la familia
38:54
Capítulo 3
La familia dice que María llegó a la casa porque es hija de Fernando
49:51
Capítulo 2
Fernando se aprovecha de María y comienza a enamorarse de ella
39:00
Capítulo 5
María se ilusiona con Fernando, pero lo encuentra besando a Soraya
Capítulo 5 María la del barrio : María se ilusiona con Fernando, pero lo encuentra besando a Soraya
María se dirige a su clase de etiqueta. Mientras se alista, habla con Lupe y ella le dice que ese curso es mala idea. Cuando llega al cuarto, ve a Fernando besando a Soraya, y toma una dura decisión.