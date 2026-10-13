María tiene una cita con la senadora y su unión se rompe tras una mala propuesta

La senadora le dice que debe ir a una rueda de prensa a hablar sobre una ley que ella creo que trata de recortar el presupuesto de las horas extras y quitarles derechos a las trabajadoras. María se molesta y no acepta la propuesta; por eso mismo, su contrato juntas termina.
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Inspirada en la vida de Pérxides María Roa Borja.
Idea original de Paula Moreno.
Basada en el libro Soñar lo imposible, de Paula Moreno.