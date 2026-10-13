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María tiene una cita con la senadora y su unión se rompe tras una mala propuesta

La mujer llega al edificio para firmar su ley y hacerla válida, sin embargo, la senadora le dice que le tiene una propuesta que “le cambiará la vida”, pero va en contra de sus principios.

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María tiene una cita con la senadora y su unión se rompe tras una mala propuesta

La mujer llega al edificio para firmar su ley y hacerla válida, sin embargo, la senadora le dice que le tiene una propuesta que “le cambiará la vida”, pero va en contra de sus principios.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 13 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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