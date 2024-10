¿Nicolás Arrieta revela cuánto dinero gana como creador de contenido?: esto dice en Los Enredados

La irreverencia de Nicolás Arrieta se hace presente en este capítulo de Los Enredados , en donde el hombre se le mide a hablar de todo e incluso les responde a otras celebridades colombianas que lo han mencionado, como Epa Colombia, Yina Calderón o Aida Cortés.

Lo cierto es que las preguntas sobre la economía de las personalidades que trabajan en redes sociales son muchas, esto, ya que, dependiendo de muchos factores, algunos pueden ganar sumas significativas y otros, no tanto.

Nicolás Arrieta dice cómo se mantiene

Con su característico sentido del humor, el creador de contenido asegura que la única razón por la que no se ha vendido “es porque nadie me ha comprado”. Y continúa diciendo que solo le falta ser stripper, entre todos los trabajos que ha tenido en su vida.

Sobre el dinero menciona: “yo no tengo plata, no tengo nada, solo soy una persona a la que le gusta hacer contenido en internet porque llevo 18 años haciéndolo, pero el día de mañana me puedo desaparecer”. Adicionalmente dice que no puede dar ninguna cifra, pues “vive del aire, anda en Transmilenio y ha pedido moneditas”.

Al cuestionar cuánto cuesta el pasaje en el transporte público de la capital o cuáles son las horas en las que es más difícil subirse, Arrieta dice entre risas que “él nunca paga”, sin embargo, rápidamente hace énfasis en que esto es una mentira y solo tenía la intención de que fuera un chiste.

Nicolás Arrieta muestra un video inédito del concierto de Ryan Castro

Dialogando con los presentadores del formato, el hombre explica que no es tan alto e insiste con la frase “yo soy chiquito”, razón por la que no entiende la decisión de sacarlo entre tres personas del lugar en el que estaba sucediendo el evento y denuncia un presunto “abuso de la fuerza”.

“¿Por qué me tienen que agarrar entre tres?, me tenían ahorcado, casi me matan y todo por grabar”, asegura mientras que muestra un video nunca antes visto en el que se puede observar a varios hombres sujetándolo con fuerza.

Acerca de la razón por la que estaba en el Movistar Arena dice que Ryan lo invitó y cuando iniciaron los problemas les pidió a los miembros de logística que le dieran cinco minutos, ya que solo quería grabar un poco y se iría.

“Estoy apoyando a un pana que me encanta, lo veo desde que tenía 50 personas en un bar de la 85”, explica y finaliza revelando que envió un Derecho de Petición para poder identificar quiénes son los miembros del personal de logística que estuvieron involucrados.

