Mary Méndez, la icónica presentadora de La Red, revela en Los Enredados cómo llegó a ser parte de este famoso espacio de entretenimiento que está de aniversario, pues lleva más de 10 años al aire. La historia de su llegada a Caracol Televisión es, sin duda, una muestra de que las oportunidades surgen cuando menos se espera.

Así fue como Mary Méndez llegó a La Red

La samaria comenzó su trayectoria en un canal diferente, donde su objetivo principal era estar en el mundo de las novelas. Sin embargo, la vida le tenía preparado otro camino. Después de un tiempo trabajando en esa otra cadena, recibió la llamada que cambiaría su carrera: le ofrecieron un lugar en este proyecto.

Aunque su sueño siempre había sido incursionar en las telenovelas, pronto descubrió que la oportunidad de trabajar en La Red era también una excelente posibilidad. Lo que inició como una colaboración temporal para suplir a la presentadora de turno terminó por ser un cambio definitivo en su vida profesional.

En medio de risas y anécdotas, Mary relata cómo, tras varias pruebas, finalmente quedó como una de las presentadoras permanentes: “Me llamaron para reemplazar a alguien, pero terminé quedándome, ¡y aquí estoy!”. Su talento le permitió destacar y quedarse con un lugar dentro del equipo, pues el público comenzó a identificarla con la dinámica y el rating no tardó en demostrarlo.

Por otro lado, Frank Solano confiesa que inicialmente se resistió a la idea de unirse al show. Según contó, no quería ser parte de un espacio que se basara en "contar chismes". Sin embargo, tras varias conversaciones y después de ver la recepción positiva de la audiencia, decidió aceptar.

Como él mismo comenta, fue una decisión que le costó al principio, pero que con el tiempo entendió que La Red era una propuesta diferente, en donde la gente se entretenía con las historias y la química de los presentadores.

Así llegaron Carlos Vargas y Carlos Giraldo a La Red

La llegada de este formato a la parrilla de Caracol Televisión también estuvo marcada por momentos inesperados. Carlos Vargas , quien fue uno de los pilares del equipo, menciona en tono de broma cómo, en su momento, recibió una llamada nada menos que de Iván Lalinde , quien le hizo la propuesta de trabajar en este espacio. Por otro lado, Carlos Giraldo, en ese entonces, estaba dedicado a otros proyectos y no aceptó el ofrecimiento, principalmente por cuestiones económicas. Fue solo después de su salida como director y presentador que decidió sumarse al que hoy es un referente en la televisión nacional.

Durante la grabación, los presentadores vuelven a hablar de Mary Méndez, pues en sus inicios fue considerada solo como un reemplazo. Sin embargo, Frank Solano no duda en recalcar que, cuando ella estaba en el set, el rating subía considerablemente, lo que reafirmaba que su presencia había sido mucho más que una mera casualidad. Como siempre, las bromas y las risas no se hicieron esperar, pero lo cierto es que, desde que la presentadora de 48 años se sumó al equipo de La Red, la dinámica del programa cambió y no dejó de sorprender a su audiencia.