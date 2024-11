Un momento bastante bochornoso: La borrachera de Carlos Giraldo en una grabación de La Red

En su paso por Los Enredados para rememorar los mejores momentos de La Red, los presentadores confiesan que durante la pandemia se enfrentaron al desafío de adaptar sus rutinas a las grabaciones en casa, un cambio que exigía que cada uno de ellos se convirtiera en su propio equipo técnico. Sin el apoyo técnico que generalmente tenían detrás de grabaciones, tuvieron que aprender a manejar cámaras, ajustar micrófonos y hasta a maquillarse.

Aunque esto generó varios inconvenientes y adaptaciones, el equipo se las arregló para seguir adelante y entregar cada programa a sus televidentes. Sin embargo, uno de los momentos más inesperados y divertidos ocurrió durante uno de estos rodajes caseros, cuando Carlos Giraldo protagonizó un episodio que rápidamente se convirtió en una de las anécdotas más recordadas por sus compañeros y la producción.

Todo comenzó cuando el presentador, en medio de una grabación para el programa desde casa, comenzó a comportarse de una manera que llamó la atención. Su tono de voz era algo diferente y sus comentarios parecían más relajados de lo normal. Al principio, sus colegas no entendían muy bien qué estaba pasando, pero con el tiempo se dieron cuenta de que él había iniciado la grabación en un estado un tanto “alegre” debido al alcohol. En lugar de generar incomodidad, la situación fue recibida con muchas risas por parte de todos.

En un contexto donde todos lidiaban con esta presión y con la incertidumbre de la pandemia, este episodio fue un respiro cómico para el equipo. Los presentadores aprovecharon para hacer bromas sobre lo sucedido y, al día siguiente, Carlos, entre risas y algo de vergüenza, pidió disculpas a sus compañeros. Sin embargo, todos se lo tomaron con calma, recordando que esa era solo una muestra del caos divertido que implicaba producir desde casa.

Por otro lado, otro de los presentadores, Frank Solano, recuerda una anécdota sobre Mary Méndez, quien es conocida por ser alguien que siempre está en constante movimiento y busca hacer varias cosas a la vez. En una ocasión, ella, enfocada en ajustar detalles en su espacio y organizar todo para la grabación, no se dio cuenta de que no había oprimido el botón de grabar. Cuando descubrieron el error, ya era demasiado tarde y todo su segmento no fue registrado.

Para remediarlo, al día siguiente Mary tuvo que repetir la grabación. Coincidentemente se trataba del especial de Halloween, por lo que se vio obligada a volver a maquillarse y disfrazarse. Este incidente también causó risas entre el equipo, pues era uno de los múltiples desafíos que enfrentaron en esos días de adaptación.