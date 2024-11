Mary Méndez afirma que la gente en Colombia aún no está lista para la farándula

En el más reciente episodio de Los Enredados, podcast de Caracoltv.com y La Red , Mary Méndez hace una fuerte declaración y dice que “la farándula de este país no está preparada para ser farándula”.

Según la presentadora, los famosos no están dispuestos a lidiar con lo que trae consigo ser figuras públicas: “Todo lo sienten, todo lo resienten, todos juzgan, todos quieren ir a demandar, todo es un problema”, explica, señalando que la presión sobre los personajes públicos ha cambiado en comparación con el pasado.

La conversación continúa con Carlos Giraldo, quien recuerda cómo fue la llegada de la farándula al país hace 26 años. Según él, en aquellos tiempos no existían tantos filtros y la farándula era más directa: “Antes todo era sin tanto cuidado. Ahora, con las redes sociales, tienes que pensar muy bien lo que vas a decir, porque cualquier palabra puede generar un escándalo”.

Por su parte, Carlos Vargas resalta que hoy en día es necesario medir cada palabra, ya que todo se magnifica en las redes. Ante esto, Mary Méndez agrega que si la gente no quiere estar expuesta a todo tipo de comentarios, lo único que deben hacer es quedarse en casa: “Si quieres que no te digan nada, quédate en tu casa. Si estás en el ojo público, tienes que lidiar con las críticas”, dijo.

¿Alguno de los presentadores ha pensado en renunciar?

La conversación en Los Enredados también toca el tema de si alguno de los presentadores ha considerado renunciar a La Red. Aunque todos coincidieron en que no han pensado en dejar el programa, Mary Méndez admitió que algunos medios los han contactado.

Entre risas y bromas, Frank Solano comenta que, por ahora, no tiene intención de cambiar de rumbo, destacando lo cómodo que se siente en La Red y la conexión que ha creado con sus compañeros. Mary, por su parte, fiel a su estilo directo, afirma con una sonrisa: "Si me sacan, me sacan, pero que sea con indemnización".

Este comentario causa risas entre sus compañeros, quienes resaltan que, a pesar de las oportunidades que puedan surgir, su compromiso y cariño por el programa siguen siendo inquebrantables, además insisten en que el medio en el que están es muy inestable por lo que en la actualidad se sienten muy cómodos.