Koral Costa ve una foto de su infancia y se derrumba entre lágrimas al enviarse un mensaje

Los sextos invitados al formato de Caracol Televisión y La Red: Los Enredados son Koral Costa y Omar Murillo, quienes se sinceran acerca de temas como la depresión, la brujería y hasta los cachos, ¿esto tuvo algún impacto en su relación?

En una de las secciones, a Koral le muestran una instantánea en la que aparecen cuatro niñas junto a una profesora. Y lo cierto es que ella es una de las pequeñas allí, debido a esto, al verla se queda en silencio unos segundos y dice que “se le aguaron los ojos”.

Ante la pregunta de qué se diría a sí misma en sus primeros años no lo duda y agrega que su consejo principal sería “que no pierda el corazón que tiene” y continúa insistiendo en que no lo haga “por personas que no valen la pena”.

Koral tiene más por decirle a esa pequeña que todavía no había vivido muchas cosas, por eso le desea que siga siendo una niña dadivosa, generosa, pero es entonces cuando se queda en silencio y se detiene para respirar, pues las ganas de llorar parecen estarla superando.

Entre algunas lágrimas pregunta por qué le hicieron esto en Los Enredados, toma aire, finaliza asegurando: “esa niña es otra cosa, es una linda” y se limpia el rostro mientras que su esposo se enternece al verla y escucharla.

Koral Costa dice en Los Enredados que “está llena de plástico”

El formato de Caracol Televisión y La Red cuenta con una dinámica en la que los entrevistados deben revelar algo que no se le ve a simple vista y es entonces cuando el actor asegura que a su esposa “se le ve todo”, dice entre risas mientras piensa en qué decir.

Debido a esto ella acude en su ayuda y le recuerda que hay algo que tiene puesto y que no puede lucir ante la cámara, “¡Ay! La faja”, por lo que él aprovecha y lo repite, no sin antes agradecerle por ayudarle a responder el cuestionamiento.

Sobre el porqué de la prenda, la creadora de contenido no duda al decir que “se hace sus pequeños retoques”, al parecer, con frecuencia, pues incluso se toma como una broma el momento en el que le preguntan si se sometió a un procedimiento recientemente.

Entre risas insiste en que “mantiene haciéndose de todo” y es entonces cuando hace la confesión más sorprendente: “yo tengo más plástico que las bolsas”, lo que le causa gracia incluso a su esposo, que no la contradice.