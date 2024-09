Koral Costa intentó atentar contra su vida luego de sufrir depresión por seis años

Koral Costa y Omar Murillo son los sextos invitados a Los Enredados, el nuevo programa colaborativo entre Caracol Televisión y La Red en donde los famosos revelan sus secretos. En esta oportunidad la pareja no solo sorprende al contar su historia de amor, sino también al confesar los instantes más complejos que han experimentado.

La creadora de contenido digital asegura en medio del encuentro que hace aproximadamente seis años estuvo a punto de acabar con su propia vida debido a que estaba batallando contra la depresión, una enfermada que muchas veces pasa desapercibida para las personas que rodean al paciente.

"Sufrí de depresión, duré seis años y me iba a tirar del quinto piso de mi casa. Yo creo que es el momento más terrorífico que he vivido. Sentí miedo, el momento de irme, pero sin decirle a nadie. O sea, iba a dejar a toda mi familia en incógnita '¿qué pasó? si ella es feliz, es alegre, se ríe por todo' (...) el temor me invadía más porque no sabía", señala.

Asimismo, informa que lo que la llevó a frenar esta idea suicida fue que escuchó cómo Dios le hablaba y le daba razones para seguir luchando por su vida. Además explicó que le hizo un juramento que ha logrado mantener hasta el sol de hoy a cambio de que ella pudiese vencer esta difícil etapa.

"Me detuvo porque yo me siento en la cama y oigo una voz que me dice 'no lo hagas porque yo te amo'. Cuando yo escucho eso (...) digo es Dios, ¿quién más puede ser? Es el único que me está viendo, estaba sola en mi habitación, no había nadie", menciona.

Por último, dice que tardó seis meses más en superar ese diagnóstico y mejorar su salud mental. Aunque no desvela cuál fue la promesa que hizo con el todopoderoso, Koral Costa da una pista: "nunca se la he contado a nadie. Yo creo que la rompo... No me gusta la rumba".

