Así sería el personaje soñado por Alejandra Borrero: Este es el reto que quiere asumir

Reflexionando sobre lo que vendría para su futuro en la actuación y sus ganas de regresar a la televisión, Alejandra Borrero cuenta en Los Enredados qué tipo de personaje le gustaría tener en la pantalla chica.

Antes de revelarlo, la actriz confiesa que le han preguntado esto en diversas ocasiones y siempre se queda pensando, por lo que nunca había tenido una respuesta clara a este momento y opta por finalmente hallarla.

"El personaje que quisiera hacer es mí misma tranquila, mirando al mar", dice entre risas la directora de la Casa E Borrero, quien ya ha destacado que es una mujer que siempre está haciendo algo, que anda ocupada y que trabaja mucho.

Frente a esto, Alejandra hace énfasis en que se entrega completamente a lo que deba hacer en la actuación: "cada personaje que hago es un reto para mí, no hay un personaje chiquito, es una diversión hacer una escena, yo realmente me lo gozo mucho. Así que cada personaje que he hecho es ese que he querido realizar, porque los elijo yo".

Finalmente, también confiesa que le han hecho varias propuestas para que regrese a la televisión y le dé vida a señoras con Alzheimer y demencia senil, algo que le llama la atención y tiene el deseo de realizar.

Alejandra Borrero y el personaje que la marcó

Durante su paso por Los Enredados , Alejandra Borrero habla de su trayectoria dentro de la pantalla chica, en la que ha estado en 46 producciones, sin embargo, aprovecha para destacar una en específico.

Al hablar sobre el personaje que le dejó una huella, la actriz menciona: "muchos, pero el de 'La otra mitad del sol' , fue el primero que cuando lo estaba haciendo supe que era una prueba de mi trabajo, un reto muy fuerte".

Ante esto, Alejandra Borrero destaca que estaba haciendo tres personajes al tiempo, pero que ella misma tenía la regla de que solo hacia una producción por día, dado que no quería que se mezclaran las historias o personalidades y no pudiese hacer un gran trabajo.

Sumado a esto, la actriz recalca en Los Enredados que ella realmente se transforma para darle vida a esas personas que debe interpretar: "para mí actuar ha sido mi psicoanálisis, ¿no? He podido hacer todo tipo de personajes, experimentar y explorar en mí misma como todos los aspectos de un ser humano, porque todos podríamos llegar a matar a alguien".