Sábados Felices parte la historia de la televisión colombiana al ganar el World Record Guinness

Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com
Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com
Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com
Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com
Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com
Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com
Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com
Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com
Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com
Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com
Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com
Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com
Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com
Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com
Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com
Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com
Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com
Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com
Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com
Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com
Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com
Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com