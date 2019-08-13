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Sábados Felices parte la historia de la televisión colombiana al ganar el World Record Guinness En una noche llena de humor y talento, Sábados Felices recibió el reconocimiento como programa de humor más antiguo de la televisión mundial. Revive las mejores imágenes de la entrega.