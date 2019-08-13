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Caracol TV  /  Los Campeones De la Risa  /  Sábados Felices parte la historia de la televisión colombiana al ganar el World Record Guinness

Sábados Felices parte la historia de la televisión colombiana al ganar el World Record Guinness

En una noche llena de humor y talento, Sábados Felices recibió el reconocimiento como programa de humor más antiguo de la televisión mundial. Revive las mejores imágenes de la entrega.

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Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com

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Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com

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Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com

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Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com

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Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com

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Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com

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Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com

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Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com

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Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com

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Juan Camilo Hernández / Caracoltv.com
Actualizado: agosto 13, 2019 08:20 AM
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