"No sé si la gente me quiere por mi locura o sencillez": Álvaro Lemmon Álvaro Lemmon, más conocido como ‘El hombre caimán’, nació en El Plato, Magdalena, y nunca imaginó que pasaría casi medio siglo de vida en Bogotá o “la nevera”, como él llama, y mucho menos que haría parte del elenco de Sábados Felices ya durante 41 años. No te pierdas los detalles que él mismo reveló en entrevista exclusiva con Caracoltv.com.