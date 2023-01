Camilo Arango

Sea cual sea el lugar, Camilo siempre llega pisando fuerte y levantando polvo; es un hombre apasionado que vive la vida como si no hubiera mañana. Suele ver el vaso medio lleno, por lo que para cada problema o inconveniente siempre tiene una posible solución bajo de la manga, y si no la tiene, se la inventa. A veces impulsivo y rebelde, lo que desencadena en la toma decisiones equivocadas, pues ese afán por conquistar el mundo, por hacer buena música y por poner su voz a sonar en cada radio del país, no lo deja tomarse su tiempo y pensar con cabeza fría antes de dar cada paso.

Su encanto y desparpajo lo hacen un hombre encantador, es alegre y, antes que nada, honesto; jamás le tiembla la voz para decir lo que piensa y aunque ve la vida tan distinta a muchos, siempre tiene una palabra de aliento para quien lo necesita. Ama a su familia y a sus amigos, por ellos está dispuesto a jugarse el todo por el todo, así como lo hará por Daniela, la mujer que le robará el corazón y que lo pondrá sobre el rin a dar la pelea del siglo.