Regresa La Vuelta al Mundo en 80 Risas, ¿quién será el presentador de la nueva temporada?

Finalmente se dio a conocer la grata noticia de que La Vuelta al Mundo en 80 Risas tendrá una nueva temporada en las noches de Caracol Televisión, por lo cual los colombianos vivirán la oportunidad de cautivarse con los famosos que se animarán a conocer atractivos y maravillosos lugares del mundo, sin embargo, los amantes de este programa se preguntan quién será el presentador de esta aventura llena de humor.

Sin duda alguna, no hay nadie mejor que Santiago Rodríguez para ser el piloto de estos sorprendentes viajes y guiar a las duplas de celebridades a lo largo de todo este recorrido, en el que las risas son las protagonistas.

Esta no es la primera vez que Santiago Rodríguez se suma a La Vuelta al Mundo en 80 Risas, no obstante, su plan siempre ha sido divertirse y lograr que los famosos no dejen pasar por alto ninguno de los momentos que tuvieron a lo largo de sus aventuras, ya que busca que los colombianos sean parte de todo esto.

¿Quién es Santiago Rodríguez?

Es comediante, presentador y actor, recordado por protagonizar la serie de televisión 'Casados con hijos' del Canal Caracol, producción que le abrió las puertas al mundo del entretenimiento. Se graduó como periodista de la Universidad Externado de Colombia, fue reportero y cronista de El País de Cali y el periódico El Tiempo. Así mismo, ha tenido columnas de opinión en medios como Caracol Radio, Revista Aló y Blu Radio.

A su vez, se ha convertido en el piloto encargado de darle rienda suelta a cada uno de los viajes de los famosos en La Vuelta al Mundo en 80 Risas, pues siempre encuentra el comentario perfecto, que lo transforman en el presentador ideal para este cómico programa.

Sobre La Vuelta al Mundo en 80 Risas

La Vuelta al Mundo en 80 Risas es un programa de televisión colombiano que se transmite en Caracol Televisión. Varios comediantes y modelos han viajado a diferentes partes del mundo para experimentar la cultura local y hacer reír a los televidentes con sus ocurrencias. Jessica Cediel , Greeicy, Lokillo, Suso, Laura Tobón, Polilla, Don Jediondo , entre otros, han hecho parte de esta producción a lo largo de sus temporadas.

¿Quiénes son los famosos que harán parte de la nueva temporada de La Vuelta al Mundo en 80 Risas?

Las parejas que se encargarán de sacarle carcajadas a los colombianos con sus ocurrencias y mostrar en cada capítulo las tradiciones culturales, gastronómicas y sociales de cada destino, estarán conformadas por Carolina Cruz y Don Jediondo ; Piroberta y Juan Diego Vanegas; Laura Tobón y Suso ; Laura Acuña y Jhovanoty ; Amanda Dudamel y Boyacoman ; y Jeringa y Jessica Cediel .