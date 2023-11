Jessica Cediel: conoce los momentos más inspiradores en el éxito de la presentadora

La presentadora colombiana, Jessica Cediel, tiene una carrera bastante larga y los colombianos han sido testigos de la manera en la que se internacionalizó y ha disfrutado de la oportunidad de triunfar en el extranjero.

Vale la pena mencionar que, aunque Cediel inició su trayectoria como presentadora, a lo largo de su profesionalismo ha explorado otras aristas del mundo del entretenimiento, algunas de ellas son el modelaje y la actuación.

Lo cierto es que es una historia de éxito y por eso en Caracoltv.com te mostramos tres momentos en los que los triunfos profesionales han sido los protagonistas de su vida, instantes que ella jamás olvidará.

En su cuenta de Instagram, donde tiene un poco más de 10 millones de seguidores, hay una publicación que siempre revive, pues fue uno de los eventos con mayor importancia de su trabajo. Se trata del día que conoció a Tom Cruise, la celebridad de Hollywood.

Jessica le realizó una entrevista en la que hablaron de su rol como protagonista de la película ‘Misión Imposible’ y allí también tuvo la oportunidad de hablar con Simon Pegg, quien, de la misma forma, hizo parte de la producción cinematográfica.

Como modelo, la famosa colombiana también ha cosechado éxitos, colaborando con reconocidas marcas, siendo protagonista de ediciones de revistas y convirtiendo sus redes sociales en un portafolio de su belleza y profesionalismo.

Así como fue mencionado anteriormente, Cediel también se ha enfocado en la actuación. En Colombia ya hizo parte de varias producciones y el tema ha sido muy comentado, pues incluso protagonizó algunas de estas y sus seguidores afirman que siempre se caracterizó por ser buena en ello.

Sobre este tema, la modelo, empresaria, presentadora y celebridad colombiana, se ha dado la oportunidad de trabajar junto a diferentes artistas musicales, participando en los videos de sus canciones, hecho que también presume en redes, especialmente en Instagram.

Uno de los más recordados es ‘Imitadora’ de Romeo Santos , filmación en la que ella es protagonista al igual que la sensualidad y la química entre los dos. Aunque esto sucedió en el 2017, hasta la fecha sigue siendo aplaudido por sus fanáticos.

Lo único en lo que no ha incursionado, por ahora, es la música, sin embargo, parece que esto no está muy lejos, pues hace meses compartió un video en un estudio de grabación en el que, al parecer, estaba grabando una canción, aunque no se ha referido al tema.

