Jessica Cediel reveló la verdadera razón por la que está soltera, ¿es una mujer complicada?

Jessica Cediel es una de las modelos y presentadoras más queridas por los colombianos; pero también más polémicas por cuenta de sus publicaciones y declaraciones en redes sociales. Sus 10 millones de seguidores se muestran interesados en todo lo relacionado con su trabajo y su vida privada, por lo que ella suele verse obligada a responder ciertas inquietudes.

Por medio de sus historias en Instagram, la también actriz de 41 años quiso resolver las dudas de aquellos que la siguen y tiene curiosidad sobre su situación sentimental, ya que lleva cerca de dos años soltera desde que su noviazgo con el deportista Mack Roesch no prosperó.

Tras publicar un video cantando en su carro, un usuario le preguntó “¿Por qué no tienes novio, eres una mujer muy complicada?”; a lo que la anteriormente presentadora de programas como La Descarga y Yo Me Llamo respondió contundentemente, pues suele recibir esa pregunta a diario:

“No tengo pareja porque gracias a Dios tengo claro lo que no quiero para mi futura relación. Además, no es en mi tiempo, es en el de Dios. Y recuerda que sus planes son perfectos. Si a eso se le llama ser complicada, entonces sí lo soy”.

¿Quiénes han sido los novios de Jessica Cediel?

Dos de las parejas más famosas de la modelo han sido Pipe Bueno y Mack Roesch . Con el cantante de música popular e intérprete de temas como 'Cupido Falló' y 'Te Hubieras Ido Antes' sostuvo una relación sentimental que duro varios años y llegó a su fin en 2014.

"La distancia nos mató y las agendas laborales tampoco ayudaron, porque él vivía muy ocupado y yo también(...) Él salía de rumba todos los fines de semana y yo mantenía en la casa", explicó la colombiana durante una entrevista para un video en Youtube de AutostarTv.

Mark Roesch es un jugador de fútbol americano con el que Cediel estuvo involucrada; incluso llegaron a comprometerse, pero su ruptura en 2019 resultó en líos legales y demandas. Él aseguró que ella fue su pareja por interés y que tuvo que pedirle que le devolviera el anillo de compromiso.