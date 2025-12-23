Capítulo 7 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: Carolina Cruz salva a los pasajeros al pilotear el avión - CaracolTV
En medio del vuelo, algo ocurre con los pilotos, por lo cual, la doctora Fernanda Hernández llega para revisarlos. Posteriormente, recuerdan que el novio de Carolina Cruz es piloto, por lo que ella decide ayudar.
