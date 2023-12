Amanda Dudamel hace que Boyacoman sufra en el aire, ¿alcanza a llorar?

Amanda Dudamel está convencida de que ya es momento de que Boyacoman salga de su zona de confort, es por ello que lo lleva a una nueva e interesante aventura en La Vuelta al Mundo en 80 Risas , en la cual pueden ver varios lugares y paisajes desde las alturas.

No obstante, el más atemorizado es el humorista, quien expresa el pavor que le da estar volando de esta manera, pues es totalmente diferente a lo habitual. Por su parte, Miss Venezuela 2021 está más interesada en este tipo de diversión y se muestra mucho más segura.

El momento de aterrizar genera una dualidad en Boyacoman, quien en un principio siente miedo del impacto con el suelo, pero no ve la hora de tocar tierra y agradecer por estar allí. Amanda Dudamel no puede contener la risa al ver todas las promesas que hace su compañero con la intención de no volver a atravesar un susto de este tipo.

La nueva temporada de La Vuelta al Mundo en 80 Risas viene cargada de emociones, risas, carcajadas, llantos, nuevos pasajeros, destinos increíbles y mucho más. ¡En este viaje pasó de todo!

Sobre La Vuelta al Mundo en 80 Risas

La Vuelta al Mundo en 80 Risas es un programa de televisión colombiano que se transmite en Caracol Televisión. Varios comediantes y modelos han viajado a diferentes partes del mundo para experimentar la cultura local y hacer reír a los televidentes con sus ocurrencias. Jessica Cediel , Greeicy, Lokillo, Suso, Laura Tobón, Polilla, Don Jediondo , entre otros, han hecho parte de esta producción a lo largo de sus temporadas.

La Vuelta al Mundo en 80 Risas regresó en 2023

La Vuelta al Mundo en 80 Risas regresó a Caracol Televisión para sorprender a los colombianos con nuevos viajes y más humor, en el que cada uno de los famosos experimentará increíbles momentos.

