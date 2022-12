¿Agentes del MI6? Lina Tejeiro y Lokillo dan un recorrido por Inglaterra al estilo James Bond

Sin lugar a dudas, Lina Tejeiro y Lokillo conforman una de las parejas más divertidas de La Vuelta al Mundo en 80 días, pues su sentido del humor y personalidad los llevan a hacer locuras en el extranjero. Durante su paso por Londres, la actriz le revela datos curiosos a su compañero como el trabajo que desempeña el MI6, el Servicio de Inteligencia Secreto de Reino Unido.

A propósito de estas revelaciones, ambos deciden vestirse de negro, como si estuvieran en una película de James Bond, y consiguen un vehículo para recorrer toda la ciudad; sin embargo, en medio de la ruta sacan a relucir sus costumbres más colombianas, pues interpretan exitosos temas musicales de música carrilera y hasta sacan un salchichón.

A pesar de que pasan increíbles momentos y aprenden mucho de la cultura europea, Tejeiro se lleva una gran sorpresa al final del recorrido, pues se percata de que el auto último modelo en el que se encontraban no es de Lokillo, pues el comediante simplemente lo estaba cuidando mientras su verdadero dueño se desocupaba de algunos compromisos.

"¿O sea que ahora me toca volver al Transmilenio? No, chino, usted es un mentiroso. Yo toda entaconada. No, ábrase", finaliza Tejeiro mientras se aleja apresuradamente de su compañero disgustada por haberla ilusionado. En el set de grabación, por su parte, las demás parejas de famosos aplauden su travesía.

