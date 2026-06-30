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Carolina Soto y Leo Cuervo se accidentan en globo en ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’ - CaracolTV

La pareja madruga para volar en globo aerostático por Monterey en México; sin embargo, sufre un percance justo en el aterrizaje, pues el piloto pierde momentáneamente el control del vehículo. El hecho es transmitido en noticias.

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Carolina Soto y Cuervo sufren incidente en globo aerostático: salen en noticiero de México

La pareja madruga para volar en globo aerostático por Monterey en México; sin embargo, sufre un percance justo en el aterrizaje, pues el piloto pierde momentáneamente el control del vehículo. El hecho es transmitido en noticias.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 30 de jun, 2026
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