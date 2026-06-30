Carolina Soto y Cuervo sufren incidente en globo aerostático: salen en noticiero de México

Carolina Soto y Leo Cuervo se accidentan en globo en ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’ - CaracolTV La pareja madruga para volar en globo aerostático por Monterey en México; sin embargo, sufre un percance justo en el aterrizaje, pues el piloto pierde momentáneamente el control del vehículo. El hecho es transmitido en noticias.