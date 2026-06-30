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Diana Álvarez le consigue una pelea a Boyacoman con el ‘Tornado de Filadelfia’: así lo entrena - CaracolTV

La pareja viaja hasta Filadelfia, la cuna de boxeadores de Estados Unidos; por lo que no duda en aprender de este deporte. Es la presentadora la encargada de sacarle al humorista todo el potencial para enfrentarse en el ring de boxeo.

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Diana Álvarez le consigue una pelea a Boyacoman con el ‘Tornado de Filadelfia’: así lo entrena

La pareja viaja hasta Filadelfia, la cuna de boxeadores de Estados Unidos; por lo que no duda en aprender de este deporte. Es la presentadora la encargada de sacarle al humorista todo el potencial para enfrentarse en el ring de boxeo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 30 de jun, 2026
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