Diana Álvarez le consigue una pelea a Boyacoman con el ‘Tornado de Filadelfia’: así lo entrena - CaracolTV La pareja viaja hasta Filadelfia, la cuna de boxeadores de Estados Unidos; por lo que no duda en aprender de este deporte. Es la presentadora la encargada de sacarle al humorista todo el potencial para enfrentarse en el ring de boxeo.