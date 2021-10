Yeison Jiménez y María Nelfi de La Voz Senior: su historia antes de que el artista saltara a la fama

Las Súper Batallas de La Voz Senior no dejan de causar fuertes emociones noche a noche a través de Caracol Televisión, en esta opotunidad los participantes del Equipo Natalia María Nelfi y Pedro Alfonso lograron hacer quebrar la voz de entrenadores y asesores que disfrutaron de su espectáculo.

Durante la batalla musical, María Nelfi cantó ‘Demasiado tarde’, mientras que Pedro Alfonso 'El mil amores'; la avanzada edad de los talentos y su fuerza en el escenario fueron halagadas y Maía, Yeison Jiménez, Andrés Cepeda, Natalia Jiménez e incluso Laura Tobon no pudieron contener la gran emoción de la noche y las lágrimas en más de uno fueron inevitables.

Luego del show, Laura Tobón empezó a pedirle la retroalimentación a la artista colombiana de 'Pa' lante', quien se vio desde el inicio de las presentaciones muy nostálgica, aclaró que está feliz y pasando por un buen momento en su vida, pero la capacidad interpretativa de María Nelfi la dejó con la boca abierta, al igual que los pasos de baile del señor Pedro.

Seguido de esto, Laura Acuña le preguntó a Yeison Jiménez y este no pudo evitar contar la historia que se esconde detrás de su relación y aprecio con la participante: "la persona que está en frente sabe mucho de Yeisón Jiménez, me vio crecer, sé donde trabaja hace más de 10 años, llegué a ese escenario muchas veces pidiendo una oportunidad, me la dieron", aseguró con la voz entrecortada conteniendo el llanto.

"Estoy hablando muy rápido porque no quiero flaquear, estaba pasando por una situación muy complicada y desde ya, se los pido, yo la quiero ver aquí", finalizó el intérprete de 'Aventurero' sin poder controlar más las lágrimas.

Ante el emotivo momento, María Nelfi agregó: "y tú Yeison sigues siendo el mismo niño bondadoso, fructifero y con esa carrera tan hermosa que Dios puso en tu camino porque sé que así va a ser".

El cariño entre los dos se evidenció y dejó ver lo agradecido que está Jiménez con la mujer que tuvo que ver frente al escenario y defender para que continuara en la competencia, pues la decisión de Natalia fue por la talentosa mujer.

Revive el momento acá desde el 7:00: