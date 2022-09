Yesid, el participante que da conciertos en TransMilenio, ilumina el Diamante de La Voz Senior

Con elegante traje y un talento asombroso, Yesid logra conquistar a los espectadores que se encuentran en las Audiciones a Ciegas de La Voz Senior. Al Diamante del programa llega haciendo su propia versión de 'La vida sigue igual', de Ó Anderle y R. Sanches; sin embargo, es su historia de vida es la que termina robándose la atención de más de uno no solo por su numerosa familia, sino también por lo apasionado que es por su trabajo.

Según informa en la transmisión, años atrás tuvo la oportunidad de alternar con varias personalidades del mundo del entretenimiento como Julio Iglesias, Julio Dan, entre otros exponentes.

Mira también: ¿Se parece? Acompañante de participante de La Voz Senior baila como Pedro el Escamoso



¿A qué se dedica Yesid?

Kany García aprovechó el momento para cuestionar al participante de 67 años sobre su actual oficio, es así como él revela que desde hace varios años trabaja en el transporte público de Bogotá, procurando animar a los usuarios con música que llega al corazón.

No te puedes perder: ¿Cuándo se llega a senior? Kany García dio su punto de vista enfocada en su experiencia personal

Publicidad

"Estoy viajando con sonido, donde me llaman de contratos y en 12 años interrumpidos, he estado cantando en una aerolínea hermosa de Bogotá que se llama TransMilenio, por ratos y me encuentran allá en las mejores rutas, pero no canto por cantar, porque a veces hay presiones del público que no quieren baladas románticas, los boleros. Yo hago conciertos, los invito un día de estos para que vayan por la 30, desde Paloquemao hasta el Portal del Norte", comenta Yesid en medio del capítulo.

Te puede interesar: Andrés Cepeda contó con qué canción se presentaría en las Audiciones a Ciegas de La Voz Senior