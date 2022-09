Vestido de mariachi, Gustavo demuestra en La Voz Senior todo su potencial artístico

Sin lugar a dudas, Gustavo llega a las Audiciones a Ciegas de La Voz Senior para demostrar que "la edad es mental", pues no solo tiene un gran talento para la música, sino que sabe muy bien cómo transmitir vitalidad a través de su puesta en escena. Pese a que no logra pasar a la siguiente etapa de la producción de Caracol Televisión, sí se lleva consigo una experiencia que no podrá borrar fácilmente de su memoria.



Gustavo canta junto a Cepeda en el Diamante

Luego de interpretar el exitoso tema musical 'No, no y no', de Osvaldo Farrés, el participante de 70 años aprovecha el espacio para pedirle al artista colombiano que le cumpla el sueño de cantar juntos en el Diamante del programa.

"De pronto quisiera compartir un momentico con él, si es posible. Esa canción se llama 'Embrujo'. Es un honor estar aquí con el maestro Cepeda", señala en medio de la transmisión del capítulo, de manera que el intérprete de 'Besos usados' se apresura a hacerle compañía y solicitar amablemente un micrófono extra a los músicos.

Posteriormente, el concursante destaca algunas cualidades de los otros dos entrenadores, argumentando que son grandes íconos de la música moderna: "Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes, conocer a una mujer tan hermosa, a Kany García, quiero decirle que mi hija Sandra Milena la admira muchísimo. Y a Nacho, esas canciones hermosas llanera no las olvido nunca. A todos ustedes muy buenas noches"

