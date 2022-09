Gustavo se presenta en La Voz Senior luego de superar las drogas y el alcohol

Con una suavidad vocal impresionante y una mágica interpretación, Gustavo se lleva todos los aplausos del público al hacer su propia versión de 'Dos gardenias', de Isolina Carrillo en las audiciones a Ciegas de La Voz Senior. Aunque no logra pasar a la siguiente fase de la producción porque Andrés Cepeda, Kany García y Nacho no giran sus respectivos asientos para competir por la posibilidad de tenerlo en sus equipos, sí se lleva consigo comentarios muy positivos por parte de los artistas.

Su adicción a las drogas y el alcohol

Antes de exponer todo su potencial ante toda Colombia, el participante de 69 años cuenta que atravesó por un episodio muy difícil en su vida, ya que fue adicto a las drogas y al trago por el ambiente en el que se desarrollaba artísticamente.

"Mi padre, como él no estudió, su anhelo era que yo fuera un médico, un doctor. Me dijo cosas muy claras y muy ciertas también, que me iba a volver un drogadicto, que me iba a volver un alcohólico y tenía toda la razón porque la música, el medio del arte es muy difícil y más en esas situaciones. Donde hay guitarra, donde hay música, hay trago y hay drogas y hay todo lo que tu quieras. Logré televisión, logré tocar con Jimmy Salcedo", comenta justo antes de subirse al Diamante del programa. Finalmente, agradece por la oportunidad y promete seguir trabajando en su talento para seguir consolidando su carrera.

