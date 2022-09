Carlos Infante les explica a los entrenadores el origen de su nombre artístico en La Voz Senior

En medio de la transmisión de Caracol Televisión, se presenta Carlos Infante, un participante de 73 años que se califica a sí mismo como un apasionado por las rancheras, ya que interpreta en las Audiciones a Ciegas de La Voz Senior el exitoso tema musical 'Amorcito corazón', de J. Camacho y M. Esperón. Aunque los tres entrenadores se sienten atraídos por su potencial artístico, Nacho y Cepeda son los que giran sus sillas y compiten por la posibilidad de ternerlo en sus respectivos equipos.

¿Quién es Carlos Infante?

Antes de subirse al escenario, el hombre habla ante las cámaras del programa de sus inicios en la música y explica por qué no tomó la decisión de ser un gran artista durante su juventud: "yo no me dediqué a la música de lleno porque tenía mi empresa, fui empleado durante más de 30 años, luego me independicé, traté de formar una empresita, no me fue muy bien, terminé viviendo por ahí de una pequeña pensión. La música me ha regalado a mí muchas satisfacciones y también algunos sinsabores pequeñitos, pero la mayoría han sido satisfactorios, prácticamente los sitios donde ma han contratado para cantar han quedado contentos con mis interpretaciones" .

Luego de analizar sus opciones y de revelar otros detalles de su trayectoria como el motivo por el que decidió ponerse Infante en su nombre artístico, Carlos da a conocer junto a Kany García que escoge al entrenador colombiano como guía en este reality.

