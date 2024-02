Syntek le arruina el maquillaje a Greeicy luego de que ella les declarara una guerra de bromas

El capítulo 28 de La Voz Kids 2024 demuestra estar cargado de mucha diversión y momentos emotivos, puesGreeicy, aprovechando que la noche anterior fue víctima de una broma por parte de Andrés Cepeda, decide declarar la guerra en el programa.

Inicialmente, les entrega al bogotano y Samo unas gafas bastante particulares y un sombrero lleno de papeles de colores, lo que genera risas en medio de la transmisión del episodio. Después, sorprende a Aleks Syntek al obsequiarle una caja de regalo que en realidad contiene un muñeco saltarín.

No obstante, las carcajadas no terminan allí, ya que el mexicano le da una lección a su compañera y le pide que utilice junto a su Asesor,Mike Bahía, unos binoculares. Ambos acceden a observar por medio de estas herramientas; sin embargo, no cuentan con que les pusieron tinta negra para manchar el contorno de sus ojos.

“Bueno, ahí vamos jugando muchachos”, menciona de manera jocosa Bahía, mientras concuerda con Iván Lalinde en que a Greeicy absolutamente todo le luce.

¿Qué premio se llevará el ganador de La Voz Kids 2024?

Este año el ganador de La Voz Kids se llevará 150 millones de pesos para estudios universitarios y la grabación de un sencillo con Universal Music. El segundo y el tercer lugar 100 y 50 millones de pesos para estudios universitarios respectivamente.

¿Quiénes son los presentadores de La Voz Kids 2024?

En esta séptima temporada, Laura Tobón e Iván Lalinde serán los presentadores de La Voz Kids 2024 y acompañarán a los pequeños en cada etapa de esta mágica experiencia.Te puede interesar: Juanse Laverde nos invitó a un tour por La Voz Kids: recordó con nostalgia su paso por la producción



¿Quiénes son los Entrenadores de La Voz Kids 2024?

En esta oportunidad, a la silla de los Entrenadores, llegan dos nuevos artistas que acompañarán al maestro Andrés Cepeda . Se trata de la cantante colombiana Greeicy y el artista mexicano Aleks Syntek , quienes con su experiencia recibirán a los más pequeños en el Diamante de La Voz Kids.

¿Dónde puedo ver contenido exclusivo de La Voz Kids?

En https://www.caracoltv.com/la-voz-kids/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes; los Entrenadores Greeicy Rendón, Andrés Cepeda y Aleks Syntek; los presentadores Laura Tobón e Iván Lalinde, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!

También puedes revivir los capítulos aquí.