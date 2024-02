Tras el show del Equipo Cepeda, Entrenadores y Asesores les siguen los pasos de baile a los niños

Luego de jugar a las sillas musicales; María Isabella Mosquera, Samuel Santiago Linares y Elianis Medina se suben al Diamante de La Voz Kids para demostrar en la Batallas que el nivel está cada vez más complejo en la competencia.

Los pequeños interpretan el exitoso tema musical ‘La bilirrubina’, por lo que contagian a su Entrenador, a Greeicy, Aleks Syntek y los Asesores de muy buena energía, haciéndolos incluso bailar en el escenario. Después, escuchan atentamente los comentarios que hacen los expertos durante la retroalimentación y prometen seguir preparándose.

Mira también: Aleks Syntek, Entrenador de La Voz Kids, hace un ranking de sus personajes animados favoritos

Por último, Cepeda revela su veredicto en medio de la transmisión del episodio:

“Elianis es una niña muy pequeña que me hizo prometerle al inicio de este programa, cuando estábamos en las Audiciones a Ciegas, y todavía estoy gestionando, que le bajaría la luna (…) Y por eso mismo, para que me des tiempo de hacerlo, tu voz continúa conmigo”, expresa.

No te pierdas: Los Asesores de La Voz Kids caen en La Red: estos son los secretos que le contaron a Carlos Vargas



¿Qué premio se llevará el ganador de La Voz Kids 2024?

Este año el ganador de La Voz Kids se llevará 150 millones de pesos para estudios universitarios y la grabación de un sencillo con Universal Music. El segundo y el tercer lugar 100 y 50 millones de pesos para estudios universitarios respectivamente.

¿Quiénes son los presentadores de La Voz Kids 2024?

En esta séptima temporada, Laura Tobón e Iván Lalinde serán los presentadores de La Voz Kids 2024 y acompañarán a los pequeños en cada etapa de esta mágica experiencia.

¿Quiénes son los Entrenadores de La Voz Kids 2024?

En esta oportunidad, a la silla de los Entrenadores, llegan dos nuevos artistas que acompañarán al maestro Andrés Cepeda . Se trata de la cantante colombiana Greeicy y el artista mexicano Aleks Syntek , quienes con su experiencia recibirán a los más pequeños en el Diamante de La Voz Kids.Te puede interesar: Juanse Laverde nos invitó a un tour por La Voz Kids: recordó con nostalgia su paso por la producción



¿Dónde puedo ver contenido exclusivo de La Voz Kids?

En https://www.caracoltv.com/la-voz-kids/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes; los Entrenadores Greeicy Rendón, Andrés Cepeda y Aleks Syntek; los presentadores Laura Tobón e Iván Lalinde, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!

Publicidad

No te pierdas La Voz Kids en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo. También puedes revivir los capítulos aquí.