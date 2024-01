Isabella Zuleta es la muestra de un milagro: tiene una limitación auditiva que sana con la música

Antes de ser parte de las Audiciones a Ciegas en La Voz Kids , Isabella Zuleta y su familia relatan un poco de su historia de vida, en la cual ella ha sido la muestra de que los milagros sí existen y cómo la música ha sido fundamental en ella, pues la calma y hasta la guía.

Este caso se debe a que esta participante sufre de limitaciones auditivas, por lo que las personas deben hablarle un poco más fuerte para que ella les pueda entender y es necesario que ella las vea. No obstante, esto no pasa con la música, puesto que no solo la escucha muy bien, sino que tiene la capacidad de interpretarla.

A su vez, también plasma que la perseverancia tiene sus resultados, ya que relata que se había inscrito en tres ocaciones, sin embargo, consideraba que no estaba tan preparada como en la actualidad.

Después de su Audición a Ciegas, Isabella Zuleta se convierte en miembro del Equipo Cepeda , pues el Entrenador es el único en girar su silla.

