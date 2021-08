¿Por qué Jesús Navarro se consideraba un niño diferente? El artista habla del sueño de su infancia

Detrás de cada niño que llega al escenario de La Voz Kids hay una gran historia de perseverancia, pues seguramente en muchas ocasiones les han dicho que no están hechos para ser cantantes, que no tiene talento o que no pueden conseguir sus sueños, pero ellos han sido el ejemplo de que todo es posible y se puede llegar lejos.

Este también fue el caso de Jesús Navarro, el entrenador de La Voz Kids, quien al conocer tantas anécdotas de los participantes, también reveló las de su infancia en exclusiva para caracoltv.com.

Tal y como lo contó, Jesús desde su niñez siempre soñó con ser cantante, pero muchas veces recibió un “no” como respuesta o le dijeron que “los artistas eran hijos de artistas”, por lo que él mismo con su talento se encargó de demostrar lo contrario y cosechar muchos éxitos.

>> La quinta temporada de La Voz Kids aterrizó en Caracol Televisión. El concurso de talento musical para niños menores de 15 años, que debutarán en el escenario demostrando todo su talento, llena de música las noches de los hogares colombianos.

Andrés Cepeda , Natalia Jiménez y Jesús Navarro son los entrenadores que guiarán los sueños de los niños más talentosos y Laura Acuña , junto a Laura Tobón , conducen el programa.

