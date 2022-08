Sara hace parte del segundo grupo de voces del Equipo Cepeda en La Voz Kids. Inspirada por el recuerdo de su gato que falleció, esta niña de 12 años hizo una bella presentación del tema musical 'I will always love you' de Dolly Parton. Gracias al apoyo de sus padres, esta pequeña ha tenido la oportunidad de forjar una formación que hace que su talento sea integral, pues sueña con convertirse en cantante y actriz, por lo que ha trabajado constantemente en ello.

Caracol Televisión encanta cada noche con La Voz Kids, el concurso de talento musical que se ha convertido en un éxito a nivel mundial y que en esta oportunidad trae más batallas, nuevos entrenadores, más talento, más emoción, nuevo presentador, y un gran giro en las Audiciones a ciegas.



Más sobre Cepeda:

El cantante, compositor y productor Andrés Cepeda es el artista pop más importante de Colombia. Con sus incontables éxitos se convirtió en una influencia para artistas como Sebastián Yatra, Piso 21, entre otros, destacando su presencia siempre en los primeros lugares de los listados digitales y de radio.