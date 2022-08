Martín hace parte del tercer grupo de voces del Equipo Cepeda en La Voz Kids. Con su dulce versión de 'No me doy por vencido', de C. Brant y L. Fonsi, este pequeño de 12 años deleitó a la audiencia.

Antes de subirse al diamante del programa, el participante contó que vivió sus primeros años en Estados Unidos, por lo que su primer idioma es el inglés. Fue a los cuatro años precisamente, cuando llegó a Colombia, que aprendió rápidamente español para poder comunicarse con sus familiares, amigos y seres queridos. De igual forma, revela que es un apasionado por diferentes disciplinas deportivas como el tenis; sin embargo, ninguna se compara con el amor que le tiene al boxeo.

Caracol Televisión encanta cada noche con La Voz Kids, el concurso de talento musical que se ha convertido en un éxito a nivel mundial y que en esta oportunidad trae más batallas, nuevos entrenadores, más talento, más emoción, nuevo presentador, y un gran giro en las Audiciones a ciegas.



Más sobre Cepeda:

El cantante, compositor y productor Andrés Cepeda es el artista pop más importante de Colombia. Con sus incontables éxitos se convirtió en una influencia para artistas como Sebastián Yatra, Piso 21, entre otros, destacando su presencia siempre en los primeros lugares de los listados digitales y de radio.