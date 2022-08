Martín hace girar a los tres entrenadores en su Audición a Ciegas: "no falló una sola nota" Con su dulce versión de 'No me doy por vencido', de C. Brant y L. Fonsi, este pequeño de 12 años deleita a la audiencia, al mismo tiempo que se lleva la gran noticia de pasar a la siguiente etapa del programa.