Juneska ya tiene nombre artístico y es Carla Jun. Con la interpretación de 'Yerbero moderno' de Néstor Bustillo, esta niña proveniente de Venezuela demostró todo su talento a los entrenadores mientras se presentó en el Diamante de La Voz Kids.

La pequeña es proveniente de Venezuela y sus padres decidieron abandonar su país para venir a Colombia en busca de mejores oportunidades. A pesar de dejarlo todo atrás, este proceso ha sido más fácil gracias a la hospitalidad de los colombianos, pues han causado que el cambio no fuese tan fuerte para esta niña. Sin embargo, ella no puede dejar de lado una dura preocupación que la aqueja y es que sus padres no han logrado conseguir un trabajo estable en nuestro país.

Caracol Televisión encanta cada noche con La Voz Kids, el concurso de talento musical que se ha convertido en un éxito a nivel mundial y que en esta oportunidad trae más batallas, nuevos entrenadores, más talento, más emoción, nuevo presentador, y un gran giro en las Audiciones a ciegas.

Nacho, cantante, compositor y productor venezolano, ganador de grandes premios internacionales de la música y quien también estará por primera vez en la silla de los entrenadores, llegó a darle un giro a cada noche con toda su emoción y corazón. Es ganador de premios Grammy Latino, premios Lo Nuestro, premios Billboard, premios Heat, Viña del mar, entre otros. Como solista ha hecho colaboraciones con artistas como Carlos Vives, Daddy Yankee, Nicky Jam, Bad Bunny, Farruko, Silvestre Dangond, Yandel, Ozuna, y más.