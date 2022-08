El baúl de los recuerdos: Arelys Henao no tuvo fiesta de 15 años, pero sí un obsequio de su madre

Tal y como lo han venido haciendo durante las Batallas de La Voz Kids, Laura Acuña e Iván Lalinde mostraron ante toda la audiencia expectante los recuerdos tanto de los entrenadores del programa como de sus respectivos asesores. En esta oportunidad, fue Arelys Henao quien se robó las miradas no solo por sus fotos de infancia, sino también por las conmovedoras historias detrás de ellas.

Aunque inicialmente apareció una imagen del colegio, la que en realidad llamó la atención fue en donde aparecía celebrando sus 15 años. Según informó en medio de la transmisión, su madre no tenía dinero suficiente para hacerle una gran fiesta como la mayoría de las niñas, así que ahorró parte del dinero que ganaba como vendedora de empanadas para comprarle un hermoso vestido.

"Ella me dijo 'hija, el día de los 15 es el más importante de una mujer', entonces me llevó a que me tomaran esa fotico y me regaló una acuarelita para que me echara", comentó la intérprete de 'Señor prohibido'.

Laura Acuña se apresuró a preguntarle si en realidad sintió que algo había cambiado en su vida desde que cumplió los 15 años, a los que la paisa contestó afirmativamente, argumentando que a partir de los 16 años tuvo que irse a vivir a San Antonio de Prado en Medellín, donde estudiaba y recolectaba las botellas de sus compañeros en el descanso para poder comer un pan con gaseosa.

