Corte hongo y tocando el piano: así lucía Santamaría, asesor de La Voz Kids, cuando tenía 6 años

Santamaría, uno de los asesores de La Voz Kids, causó ternura entre el público luego de que Laura Acuña e Iván Lalinde mostraran en las pantallas del programa de Caracol Televisión un par de imágenes que daban muestra de cómo fue su niñez, resaltando que no fue hace mucho tiempo en comparación con el resto de entrenadores.

En la primera foto se lograba ver al joven tocando el piano cuando tenía aproximadamente 6 años; sin embargo, lo que verdaderamente se robó la atención es el hecho de que tenía un corte de cabello tipo hongo, pues Kany se sintió identificada con su estilo. Adicionalmente, Santamaría se refirió a algunos recuerdos que le provocó dicha instantánea.

"Yo me acuerdo que empecé en la música con el piano, pero tenía una profesora rusa y era el método ruso, entonces me retiré a corta edad y después empecé a tocar guitarra", señaló.

Pese a que duró solo medio año tocando dicho instrumento musical, luego encontró su verdadera pasión a los 12 años al conocer la guitarra, pues hasta el día de hoy la usa en cada presentación a la que asiste. Según informó, la primera canción que cantó y con la que sintió que su verdadera vocación era ser músico fue 'Qué pides tú', de Álex Ubago.

