Cuándo regresa La Venganza de Analía 2 a la programación de Caracol Televisión

Este dos de septiembre, los televidentes no pudieron ver el capítulo 61 de La Venganza de Analía 2 debido a la alocución presidencial; sin embargo, este miércoles volverá a su horario habitual para seguir con la historia de Analía Guerrero.

