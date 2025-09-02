Actualizado: septiembre 02, 2025 10:28 p. m.
Caracol TV La Venganza de Analía Cuándo regresa La Venganza de Analía 2 a la programación de Caracol Televisión
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este dos de septiembre, los televidentes no pudieron ver el capítulo 61 de La Venganza de Analía 2 debido a la alocución presidencial; sin embargo, este miércoles volverá a su horario habitual para seguir con la historia de Analía Guerrero.
No te pierdas La Venganza de Analía 2 en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.