1:32:12 min La Usurpadora - Capítulo 32: la verdadera Paola regresa para recuperar su vida 41:00 Capítulo 31 Carlitos se escapa de la casa para buscar a Paulina 38:29 Capítulo 30 Paulina se va de la casa y le deja algo a Carlos Daniel 38:00 Capítulo 29 Abuela Piedad le revela a Paulina que sabe todo sobre su identidad 1:32:12 Capítulo 32 la verdadera Paola regresa para recuperar su vida

Capítulo 32 La Usurpadora: la verdadera Paola regresa para recuperar su vida Carlos Daniel se entera de que Paola Bracho no está muerta y que, por el contrario, va a volver a la casa, así que él decide fingir que no sabe la verdad. Carlitos sigue "desaparecido".