1:32:12 min
Capítulo 31 La Usurpadora
41:00
Capítulo 31
Carlitos se escapa de la casa para buscar a Paulina
Capítulo 30 La Usurpadora
38:29
Capítulo 30
Paulina se va de la casa y le deja algo a Carlos Daniel
Capítulo 29 La Usurpadora: Abuela Piedad le revela a Paulina que sabe todo sobre su identidad
38:00
Capítulo 29
Abuela Piedad le revela a Paulina que sabe todo sobre su identidad
Capítulo 32 La Usurpadora: la verdadera Paola regresa para recuperar su vida

Carlos Daniel se entera de que Paola Bracho no está muerta y que, por el contrario, va a volver a la casa, así que él decide fingir que no sabe la verdad. Carlitos sigue "desaparecido".

Por: Daniela Correa Grisales
|
Capítulo 32 La Usurpadora
1:32:12
Capítulo 32
la verdadera Paola regresa para recuperar su vida