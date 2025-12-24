Publicidad
Yeferson Cossio se saltó incapacidad
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol
Capítulo 32 La Usurpadora: 24 de diciembre
Carlos Daniel se entera de que Paola Bracho no está muerta y que, por el contrario, va a volver a la casa, así que él decide fingir que no sabe la verdad. Carlitos sigue "desaparecido".
Capítulo 32 La Usurpadora: la verdadera Paola regresa para recuperar su vida
1:32:12 min
La Usurpadora - Capítulo 32:
la verdadera Paola regresa para recuperar su vida
41:00
Capítulo 31
Carlitos se escapa de la casa para buscar a Paulina
38:29
Capítulo 30
Paulina se va de la casa y le deja algo a Carlos Daniel
38:00
Capítulo 29
Abuela Piedad le revela a Paulina que sabe todo sobre su identidad
1:32:12
Capítulo 32
la verdadera Paola regresa para recuperar su vida
Capítulo 32 La Usurpadora: la verdadera Paola regresa para recuperar su vida
Carlos Daniel se entera de que Paola Bracho no está muerta y que, por el contrario, va a volver a la casa, así que él decide fingir que no sabe la verdad. Carlitos sigue "desaparecido".
Por:
Daniela Correa Grisales
|
24 de Diciembre, 2025
La Usurpadora
Capítulo 31 La Usurpadora: Carlitos se escapa de la casa para buscar a Paulina
La Usurpadora
Capítulo 30 La Usurpadora: Paulina se va de la casa y le deja algo a Carlos Daniel
La Usurpadora
Capítulo 29 La Usurpadora: Abuela Piedad le revela a Paulina que sabe todo sobre su identidad
La Usurpadora
Capítulo 28 La Usurpadora: Carlos Daniel sigue empeñado en desenmascarar a Paulina
La Usurpadora
Capítulo 27 La Usurpadora: Carlos Daniel se entera de la verdadera identidad de Paulina
La Usurpadora
Capítulo 26 La Usurpadora: Paulina tiene una cita con Douglas Maldonado
Producciones
Muy Pronto
La Reina del Flow
series
Yo Me Llamo
realities y concursos
La Venganza de Analía
series
Desafío Siglo XXI
realities y concursos
La Red
entretenimiento
The Suso's Show
entretenimiento
Sábados Felices
entretenimiento
Loquito Por Ti
series
Nuevo rico, nuevo pobre
telenovelas
Escupiré sobre sus tumbas
series
El cuerpo del deseo
telenovelas
Hicran
telenovelas
Karsu
telenovelas
Sureyya
telenovelas
Pedro el escamoso
series