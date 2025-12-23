Publicidad

Capítulo 31 La Usurpadora: 23 de diciembre 2025 - CaracolTV

Carlitos queda devastado el enterarse de que “su mamá” se fue y le suplica a Carlos Daniel que la busque, pero cuando este se niega, él decide huir. En el camino, ocurre algo preocupante e inesperado.

41:00 min
Capítulo 31 La Usurpadora
Capítulo 31 La Usurpadora: Carlitos se escapa de la casa para buscar a Paulina

Carlitos queda devastado el enterarse de que “su mamá” se fue y le suplica a Carlos Daniel que la busque, pero cuando este se niega, él decide huir. En el camino, ocurre algo preocupante e inesperado.

Por: Daniela Correa Grisales
|
