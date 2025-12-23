41:00 min La Usurpadora - Capítulo 31: Carlitos se escapa de la casa para buscar a Paulina 38:29 Capítulo 30 Paulina se va de la casa y le deja algo a Carlos Daniel 38:00 Capítulo 29 Abuela Piedad le revela a Paulina que sabe todo sobre su identidad 37:58 Capítulo 28 Carlos Daniel sigue empeñado en desenmascarar a Paulina 41:00 Capítulo 31 Carlitos se escapa de la casa para buscar a Paulina

Capítulo 31 La Usurpadora: Carlitos se escapa de la casa para buscar a Paulina Carlitos queda devastado el enterarse de que “su mamá” se fue y le suplica a Carlos Daniel que la busque, pero cuando este se niega, él decide huir. En el camino, ocurre algo preocupante e inesperado.