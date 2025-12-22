Publicidad

Capítulo 30 La Usurpadora: 22 diciembre 2025

Paulina decide alejarse de la familia Bracho y le pide a Lalita que le entregue su diario a Carlos Daniel, pero cuando él lo lee queda aún más confundido sobre sus sentimientos.

38:29 min
Capítulo 30 La Usurpadora
La Usurpadora - Capítulo 30: Paulina se va de la casa y le deja algo a Carlos Daniel
Capítulo 30 La Usurpadora: Paulina se va de la casa y le deja algo a Carlos Daniel

Paulina decide alejarse de la familia Bracho y le pide a Lalita que le entregue su diario a Carlos Daniel, pero cuando él lo lee queda aún más confundido sobre sus sentimientos.

Por: Daniela Correa Grisales
|
