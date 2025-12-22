38:29 min La Usurpadora - Capítulo 30: Paulina se va de la casa y le deja algo a Carlos Daniel 38:00 Capítulo 29 Abuela Piedad le revela a Paulina que sabe todo sobre su identidad 37:58 Capítulo 28 Carlos Daniel sigue empeñado en desenmascarar a Paulina 38:43 Capítulo 27 Carlos Daniel se entera de la verdadera identidad de Paulina 38:29 Capítulo 30 Paulina se va de la casa y le deja algo a Carlos Daniel

Capítulo 30 La Usurpadora: Paulina se va de la casa y le deja algo a Carlos Daniel Paulina decide alejarse de la familia Bracho y le pide a Lalita que le entregue su diario a Carlos Daniel, pero cuando él lo lee queda aún más confundido sobre sus sentimientos.