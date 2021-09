Escenas que hicieron de Yeimy y Juancho un amor imposible en La Reina del Flow 2

Muchas eran las expectativas que se tenían sobre el desenlace de la historia de amor entre Yeimy y Juancho en La Reina del Flow 2 , pues la pareja enfrentó durante más de dos décadas un sin fin de momentos tanto agradables como difíciles que les permitió mantenerse unidos. Aunque lograron conformar un hogar sólido, el final de la segunda temporada marcó su separación como pareja.

Revive acá las escenas que demostraron por qué entre el productor y la cantante existía un amor imposible:

Juan abandona a Yeimy

El personaje interpretado por Andrés Sandoval mencionó en esta escena que era necesario tomar un respiro de la relación para aclarar las dudas que habían surgido por algunos malentendidos. A pesar de que la madre de Erik le pidió que le diera la oportunidad de enmendar los errores cometidos, él decidió abandonarla temporalmente.

"Si yo me quedo en esta casa con el veneno que tengo, con la desconfianza que me despertás, no vamos para ningún lado... No vamos para ningún lado", comentó en aquella ocasión.

Se separaron para proteger a Emilio

Inicialmente, pensaron en enfrentar a Catalina para evitar que se quedara con la custodia del pequeño asegurando que era una adicta a las bebidas alcohólicas; sin embargo, después de pensar la situación con cabeza fría, ambos decidieron separarse. La distancia y otros problemas como las repetitivas amenazas por parte de Manín provocaron que la relación se debilitara paulatinamente hasta convertirse en buenos amigos que se apoyaban contra viento y marea.

Juancho se hizo a un lado

Agotado de ver al amor de su vida sufriendo por una difícil elección y, como acto de verdadero amor, el productor decide dejar libre el camino de Yeimy para escribir un nuevo futuro musical en el exterior. Durante su despedida, menciona que, sin importar el tiempo, espacio o problema, siempre va a estar para ella cuando lo necesite.