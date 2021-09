Con profundo agradecimiento, Erick Rodríguez se despidió de Titano en La Reina del Flow 2

La Reina del Flow está en su recta final y cada vez son más las sorpresas que tiene preparada la producción para los televidentes. Recientemente, se dio a conocer la muerte de Titano, el villano que interpretaba Erick Rodríguez, lo que generó múltiples reacciones entre quienes halagaron su actuación antagónica y aquellos que no tardaron en asegurar que ha sido uno de los mejores personajes.

Durante el capítulo en el que Yeimy debe rescatar a su hijo Erick, se vivió un momento de tensión entre Charly y Titano. Luego de dispararle al cantante, Botero entró en acción y le propinó algunos tiros que finalizaron con la figura que tanto había causado tensiones en la trama.

Por ese motivo, Rodríguez decidió hacer uso de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 62 mil seguidores, para agradecer a todo el equipo de trabajo que lo acompañó durante el proceso de grabación y a la audiencia, ya que fueron los espectadores los que cada noche se conectaron a las pantallas de Caracol Televisión para depositar su voto de confianza en la serie.

"Termino hoy de estar al aire en este proyecto que deseo me abra puertas y me acerque cada vez más a mis sueños. A mi personaje querido: el abrazo fraterno de esperanza que tal vez no tuvo nunca en vida, y que yo, Erik le daría, para hacerle ver que la vida tiene otros caminos", fue la descripción que usó para despedirse de su papel.

Rápidamente, los internautas se tomaron la red social para felicitarlo y afirmarle que seguramente seguirá triunfando en el mundo del entretenimiento, puesto que tiene mucho más talento por explotar.

"Tremendo personaje", "gracias Erick por regalarnos este gran personaje, éxitos en tu carrera vas a ser grande te admiro como persona y profesional", "el amor-odio maravilloso que se siente por tu/s personaje/s en La Reina, ya los extraño a cada uno de ellos", "gran actor. Mis respetos, llegarás lejos", "muy teso", "eso es actuar, felicitaciones", "QEPD", "un gran villano", "qué talento", fueron algunos de los mensajes que se lograron leer en la plataforma.