Charly le propone a la DEA trabajar para ellos y así recapturar a Manín

La DEA le exige a Charly información del paradero de Manín, pero él no lo sabe. Les dice que quiere ayudarlos a atraparlo, pero que no lo hará sin garantías, ya que le preocupa perder su libertad o incluso morir.

