Actualizado: 27 de oct, 2025
Caracol TV La Reina del Flow Charly le propone a la DEA trabajar para ellos y así recapturar a Manín
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El cantante no quiere que la muerte de Silvia quede impune o que su tío vuelva a escabullirse de las autoridades, por esta razón les explica a los agentes que puede ser muy útil en sus operativos. No obstante, ellos no creen en sus palabras.
No te pierdas La Reina del Flow en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo.