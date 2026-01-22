La Reina del Flow - Capítulo 8: Charly y la familia dan por muerta a Yeimy y hacen entierro 43:00 Capítulo 7 explota bomba en la casa de Charly y Ángel queda herido 43:23 Capítulo 6 Sky entra a Soul & Bass y empieza a trabajar con Charly 44:09 Capítulo 5 Yeimy aparece viva en la selva, pero no recuerda quién es Capítulo 8 Charly y la familia dan por muerta a Yeimy y hacen entierro

Capítulo 8 La Reina del Flow: Charly y la familia dan por muerta a Yeimy y hacen entierro Los parientes de la reina se resignan, luego de no saber nada de su paradero, y hacen un entierro simbólico. Charly le dice a Alma, su pequeña hija, que la mamá la cuidará desde el cielo.