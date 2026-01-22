Publicidad

Capítulo 8 'La Reina del Flow 3' completo hoy 22 de enero

Capítulo ocho de 'La Reina del Flow 3', de Caracol Televisión. Charly y la familia hacen un entierro por Yeimy Montoya, luego de no tener noticias del paradero de ella.

Capítulo 8 de LRDF3
La Reina del Flow - Capítulo 8: Charly y la familia dan por muerta a Yeimy y hacen entierro
cap la reina
43:00
Capítulo 7
explota bomba en la casa de Charly y Ángel queda herido
Sky entra a Soul & Bass y empieza a trabajar con Charly
43:23
Capítulo 6
Sky entra a Soul & Bass y empieza a trabajar con Charly
Capítulo 5 de La Reina del Flow 3
44:09
Capítulo 5
Yeimy aparece viva en la selva, pero no recuerda quién es
Capítulo 8 de LRDF3
Capítulo 8
Charly y la familia dan por muerta a Yeimy y hacen entierro

Capítulo 8 La Reina del Flow: Charly y la familia dan por muerta a Yeimy y hacen entierro

Los parientes de la reina se resignan, luego de no saber nada de su paradero, y hacen un entierro simbólico. Charly le dice a Alma, su pequeña hija, que la mamá la cuidará desde el cielo.

Por: Alejandra Hurtado
|
cap la reina
43:00
Capítulo 7
explota bomba en la casa de Charly y Ángel queda herido
Sky entra a Soul & Bass y empieza a trabajar con Charly
43:23
Capítulo 6
Sky entra a Soul & Bass y empieza a trabajar con Charly
Capítulo 5 de La Reina del Flow 3
44:09
Capítulo 5
Yeimy aparece viva en la selva, pero no recuerda quién es
Capítulo 4 La Reina del Flow 3: el pasado vuelve a tocar la puerta de Charly en medio de la desaparición de Yeimy
44:10
Capítulo 4
el pasado vuelve a tocar la puerta de Charly en medio de la desaparición de Yeimy
Capítulo 3 La Reina del Flow 3
44:09
Capítulo 3
dejan de buscar a Yeimy, pero Charly hace plan para dar con ella
Charly suspende su gira tras la desaparición de Yeimy
55:16
Capítulo 2
Charly suspende su gira tras la desaparición de Yeimy
