'La Reina del Flow 3' capítulo 7 completo de este 21 de enero de 2026
Capítulo siete de 'La Reina del Flow 3' completo. Detalles sobre qué pasa con Yeimy Montoya en la selva, mientras Charly Flow sigue luchando por buscarla.
Capítulo 7 La Reina del Flow: explota bomba en la casa de Charly y Ángel queda herido
La Reina del Flow - Capítulo 7:
explota bomba en la casa de Charly y Ángel queda herido
Capítulo 6
Sky entra a Soul & Bass y empieza a trabajar con Charly
Capítulo 5
Yeimy aparece viva en la selva, pero no recuerda quién es
Capítulo 4
el pasado vuelve a tocar la puerta de Charly en medio de la desaparición de Yeimy
Capítulo 7 La Reina del Flow: explota bomba en la casa de Charly y Ángel queda herido
El cantante empieza a escuchar la voz y destruye su casa buscando quién intenta volverlo loco. Erik y Ángel llegan para ayudarlo y posteriormente Genoveva y Jerónimo detonan un explosivo.
Por:
Alejandra Hurtado
|
21 de Enero, 2026
Capítulo 6
Sky entra a Soul & Bass y empieza a trabajar con Charly
Capítulo 5
Yeimy aparece viva en la selva, pero no recuerda quién es
Capítulo 4
el pasado vuelve a tocar la puerta de Charly en medio de la desaparición de Yeimy
Capítulo 3
dejan de buscar a Yeimy, pero Charly hace plan para dar con ella
Capítulo 2
Charly suspende su gira tras la desaparición de Yeimy
Capítulo 1
Charly emprende su búsqueda para dar con el paradero de Yeimy
Capítulo 7
explota bomba en la casa de Charly y Ángel queda herido
