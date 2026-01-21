Publicidad

'La Reina del Flow 3' capítulo 7 completo de este 21 de enero de 2026

Capítulo siete de 'La Reina del Flow 3' completo. Detalles sobre qué pasa con Yeimy Montoya en la selva, mientras Charly Flow sigue luchando por buscarla.

43:00 min
La Reina del Flow - Capítulo 7: explota bomba en la casa de Charly y Ángel queda herido
43:23
44:09
44:10
43:00
Capítulo 7 La Reina del Flow: explota bomba en la casa de Charly y Ángel queda herido

El cantante empieza a escuchar la voz y destruye su casa buscando quién intenta volverlo loco. Erik y Ángel llegan para ayudarlo y posteriormente Genoveva y Jerónimo detonan un explosivo.

Por: Alejandra Hurtado
|
