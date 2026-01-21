43:00 min La Reina del Flow - Capítulo 7: explota bomba en la casa de Charly y Ángel queda herido 43:23 Capítulo 6 Sky entra a Soul & Bass y empieza a trabajar con Charly 44:09 Capítulo 5 Yeimy aparece viva en la selva, pero no recuerda quién es 44:10 Capítulo 4 el pasado vuelve a tocar la puerta de Charly en medio de la desaparición de Yeimy 43:00 Capítulo 7 explota bomba en la casa de Charly y Ángel queda herido

Capítulo 7 La Reina del Flow: explota bomba en la casa de Charly y Ángel queda herido El cantante empieza a escuchar la voz y destruye su casa buscando quién intenta volverlo loco. Erik y Ángel llegan para ayudarlo y posteriormente Genoveva y Jerónimo detonan un explosivo.