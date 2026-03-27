43:31 min La Reina del Flow - Capítulo 52: Charly es citado por Botero a dar una declaración libre 43:40 Capítulo 50 Ligia descubre que Aspa en realidad es Charly 43:26 Capítulo 50 Charly anuncia que sacará nuevo álbum en honor a Yeimy 43:24 Capítulo 49 Charly encuentra a Sky besándose con Meteoro 43:31 Capítulo 52 Charly es citado por Botero a dar una declaración libre

Capítulo 52 La Reina del Flow: Charly es citado por Botero a dar una declaración libre Tras escuchar una llamada donde Ligia le pide a Charly dejar a un lado a Aspa, Botero interrumpe una celebración en la casa de 'El Rey' y le pide acompañarlo a la Policía.