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Capítulo 52 La Reina del Flow: 27 de marzo completo y gratis - CaracolTV

Tras escuchar una llamada donde Ligia le pide a Charly dejar a un lado a Aspa, Botero interrumpe una celebración en la casa de 'El Rey' y le pide acompañarlo a la Policía.

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43:31 min
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La Reina del Flow - Capítulo 52: Charly es citado por Botero a dar una declaración libre
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43:40
Capítulo 50
Ligia descubre que Aspa en realidad es Charly
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43:26
Capítulo 50
Charly anuncia que sacará nuevo álbum en honor a Yeimy
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43:24
Capítulo 49
Charly encuentra a Sky besándose con Meteoro
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43:31
Capítulo 52
Charly es citado por Botero a dar una declaración libre

Capítulo 52 La Reina del Flow: Charly es citado por Botero a dar una declaración libre

Tras escuchar una llamada donde Ligia le pide a Charly dejar a un lado a Aspa, Botero interrumpe una celebración en la casa de 'El Rey' y le pide acompañarlo a la Policía.

Por: Marianella Chavarro Castro
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cap la reina del flowww.jpg
43:40
Capítulo 50
Ligia descubre que Aspa en realidad es Charly
Plantilla fotos Caracol (2).jpg
43:26
Capítulo 50
Charly anuncia que sacará nuevo álbum en honor a Yeimy
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43:24
Capítulo 49
Charly encuentra a Sky besándose con Meteoro
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43:58
Capítulo 48
Irma y Sky hacen las paces tras enfrentamiento en público
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43:56
Capítulo 47
Mike le tiende una trampa a Charly, y Ángel queda herido
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43:39
Capítulo 46
Aspa, controlado por Mike, acusa a Charly de planear la muerte de Yeimy
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43:31
Capítulo 52
Charly es citado por Botero a dar una declaración libre