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Capítulo 50 La Reina del Flow: 25 de marzo completo y gratis - CaracolTV

Mientras Charly le tiende una trampa a Mike para distraer a la gente sobre la verdadera identidad de Aspa, Ligia descubre que 'El Rey' tiene escondidas armas en su armario.

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43:40 min
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La Reina del Flow - Capítulo 50: Ligia descubre que Aspa en realidad es Charly
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43:26
Capítulo 50
Charly anuncia que sacará nuevo álbum en honor a Yeimy
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43:24
Capítulo 49
Charly encuentra a Sky besándose con Meteoro
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43:58
Capítulo 48
Irma y Sky hacen las paces tras enfrentamiento en público
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43:40
Capítulo 50
Ligia descubre que Aspa en realidad es Charly

Capítulo 50 La Reina del Flow: Ligia descubre que Aspa en realidad es Charly

Mientras Charly le tiende una trampa a Mike para distraer a la gente sobre la verdadera identidad de Aspa, Ligia descubre que 'El Rey' tiene escondidas armas en su armario.

Por: Marianella Chavarro Castro
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Plantilla fotos Caracol (2).jpg
43:26
Capítulo 50
Charly anuncia que sacará nuevo álbum en honor a Yeimy
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43:24
Capítulo 49
Charly encuentra a Sky besándose con Meteoro
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43:58
Capítulo 48
Irma y Sky hacen las paces tras enfrentamiento en público
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43:56
Capítulo 47
Mike le tiende una trampa a Charly, y Ángel queda herido
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43:39
Capítulo 46
Aspa, controlado por Mike, acusa a Charly de planear la muerte de Yeimy
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43:19
Capítulo 45
Aspa culpa públicamente a Mike por la muerte de Yeimy
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43:40
Capítulo 50
Ligia descubre que Aspa en realidad es Charly