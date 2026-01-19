Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Televentas
'La Reina del Flow 3'
En vivo Desafío Siglo XXI
Cambios en concierto de Yeison Jiménez en El Campín
Programación de Caracol

Capítulo 5 La Reina del Flow 3 completo hoy 19 de enero de 2026

Capítulo 5 de 'La Reina del Flow 3' completo: Charly Flow da concierto en la cárcel, pero termina mal y sigue empeñado en encontrar a Yeimy. Se conoce información de la reina.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner LRDF3 DK
44:09 min
Capítulo 5 de La Reina del Flow 3
La Reina del Flow - Capítulo 5: Yeimy aparece viva en la selva, pero no recuerda quién es
Capítulo 4 La Reina del Flow 3: el pasado vuelve a tocar la puerta de Charly en medio de la desaparición de Yeimy
44:10
Capítulo 4
el pasado vuelve a tocar la puerta de Charly en medio de la desaparición de Yeimy
Capítulo 3 La Reina del Flow 3
44:09
Capítulo 3
dejan de buscar a Yeimy, pero Charly hace plan para dar con ella
Charly suspende su gira tras la desaparición de Yeimy
55:16
Capítulo 2
Charly suspende su gira tras la desaparición de Yeimy
Capítulo 5 de La Reina del Flow 3
44:09
Capítulo 5
Yeimy aparece viva en la selva, pero no recuerda quién es

Capítulo 5 La Reina del Flow: Yeimy aparece viva en la selva, pero no recuerda quién es

La reina recibe ayuda de una mujer que vive en medio del lugar en el que se accidentó. Le duele todo el cuerpo, pero lo que más le preocupa es que no sabe ni cómo se llama.

Por: Caracol Televisión
|
Capítulo 4 La Reina del Flow 3: el pasado vuelve a tocar la puerta de Charly en medio de la desaparición de Yeimy
44:10
Capítulo 4
el pasado vuelve a tocar la puerta de Charly en medio de la desaparición de Yeimy
Capítulo 3 La Reina del Flow 3
44:09
Capítulo 3
dejan de buscar a Yeimy, pero Charly hace plan para dar con ella
Charly suspende su gira tras la desaparición de Yeimy
55:16
Capítulo 2
Charly suspende su gira tras la desaparición de Yeimy
Capítulo 1 La Reina del Flow 3: Charly emprende la búsqueda para encontrar a Yeimy
1:02:00
Capítulo 1
Charly emprende su búsqueda para dar con el paradero de Yeimy
Capítulo 95 La Reina del Flow
50:30
Capítulo 95
Mike Rivera secuestra a Yeimy e intenta acabar con su vida
Capítulo 94 La Reina del Flow
50:12
Capítulo 94
Charly, Yeimy y Juancho planean exponer a Mike en vivo
Capítulo 5 de La Reina del Flow 3
44:09
Capítulo 5
Yeimy aparece viva en la selva, pero no recuerda quién es