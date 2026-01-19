44:09 min La Reina del Flow - Capítulo 5: Yeimy aparece viva en la selva, pero no recuerda quién es 44:10 Capítulo 4 el pasado vuelve a tocar la puerta de Charly en medio de la desaparición de Yeimy 44:09 Capítulo 3 dejan de buscar a Yeimy, pero Charly hace plan para dar con ella 55:16 Capítulo 2 Charly suspende su gira tras la desaparición de Yeimy 44:09 Capítulo 5 Yeimy aparece viva en la selva, pero no recuerda quién es

Capítulo 5 La Reina del Flow: Yeimy aparece viva en la selva, pero no recuerda quién es La reina recibe ayuda de una mujer que vive en medio del lugar en el que se accidentó. Le duele todo el cuerpo, pero lo que más le preocupa es que no sabe ni cómo se llama.